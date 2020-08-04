Доктор медицинских наук рассказал о вредной и полезной каше

Каша считается очень полезной пищей, и чаще всего хозяйки останавливают выбор на манной или овсяной, однако такая традиция — не очень хорошая. Об этом рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, еще с советских времен считалось, что манная каша является одной из самых полезных, но это совершенно не так.

Манная каша абсолютно бесполезна для взрослого человека, а вот ребенку давать ее можно, особенно в том случае, если он уже учится в школе. Манная, а также рисовая каша способствует улучшению работы мозга. Однако если взрослый человек будет употреблять манную кашу, он может столкнуться с резкими скачками уровня сахара в крови, поэтому взрослым людям доктор советует употреблять овсяную кашу.

«Если сравнивать овсянку и манку, то для людей старше 50 лет овсянка выиграет по всем позициям. Там крахмал более труднодоступный, соответственно углеводы медленные. Сахар после овсянки подскакивает не так резко, как после манки», — объяснил доктор.

Также он отметил, что овсянка является чемпионом по содержанию пищевых волокон, и она улучшает микрофлору кишечника.