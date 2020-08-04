Cингапурский хедж-фонд готовится к военному конфликту США-Китай

(Блумберг) — Пока инвесторы разбираются с непрекращающимся ростом случаев коронавируса, один сингапурский хедж-фонд готовится к другому опасному событию — вероятности вооруженного конфликта между США и Китаем.

В преддверии ноябрьских президентских выборов в США APS Asset Management Pte. увеличивает вложения в относительно защитный кэш, а также в акции, которые выдержат начало военных действий, говорит основатель и директор по инвестициям компании Кок Хой Вон.

Недавние зеркальные ситуации с закрытием консульств были лишь первым залпом, и есть шанс, что кульминацией политического позерства в ходе предвыборной кампании станет провокация американскими войсками столкновения в Южно-Китайском море, предупредил Вон, не рассказав подробно, как это может произойдет.

Инвесторы недооценивают напряженность между двумя супердержавами, сказал он. Индекс S&P 500 немного вырос в этом году, несмотря на пандемию Covid-19, оказывающую губительное воздействие на мировую экономику.

«Если возникнет какой-нибудь военный конфликт, то это будет не полноценная война, а изолированный, небольшой конфликт, — сказал Вон, чья компания управляет активами примерно на $2,5 миллиарда. — Но рынки запаникуют и рухнут, поэтому мы не хотим занимать слишком оптимистичные или агрессивные позиции в нашем портфеле».

https://www.finanz.ru/novosti/fondy/cingapurskiy-khedzh-fond-gotovitsya-k-voennomu-konfliktu-ssha-kitay-1029463973