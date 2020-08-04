Более 200 погибших — взрыв в Беруте уничтожил порт (видео)

По предварительным данным в Бейруте полностью уничтожен порт и несоклько близлежащих кварталов города. Погибших на данный момент оценочно уже более 200, однако жертв может быть значительно больше.

На видеокадрах из столицы Ливана видно облако в форме гриба и значительные разрушения. Взрыв произошел в портовой части Бейрута, неподалеку также расположена редакция англоязычной газеты Daily Star. Есть также неподтвержденные сообщения о втором взрыве недалеко от бывшей резиденции Харири.

Источники агентства Рейтер сообщают о по меньшей мере 10 погибших. Корреспондент Би-би-си на месте происшествия видел тела погибших и разрушения, настолько масштабные, что бейрутский порт не сможет продолжать работу. Это тяжелый удар для страны, импортирующей практически всё необходимое.