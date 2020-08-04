BMV превратит решетку радиатора в «глаза» беспилотного автомобиля

Выпуск электромобилей не изменит привычный облик машин — традиционная решётка радиатора, которая будет не нужна транспортным средствам с электрическим двигателем, превратится в «глаза» беспилотных автомобилей. Об этом заявил концерн BMW.

Немецкий автопроизводитель намерен сохранить в экологически чистом транспорте решётку радиатора как отдельный элемент. BMW это позволит, во‑первых, сохранить фирменный стиль автомобилей, для которых двойная решётка радиатора стала отличительной чертой. Во‑вторых, позволит скомпоновать все системы для беспилотного вождения в одной зоне.