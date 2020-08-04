BMV превратит решетку радиатора в «глаза» беспилотного автомобиля

Выпуск электромобилей не изменит привычный облик машин — традиционная решётка радиатора, которая будет не нужна транспортным средствам с электрическим двигателем, превратится в «глаза» беспилотных автомобилей. Об этом заявил концерн BMW.
Немецкий автопроизводитель намерен сохранить в экологически чистом транспорте решётку радиатора как отдельный элемент. BMW это позволит, во‑первых, сохранить фирменный стиль автомобилей, для которых двойная решётка радиатора стала отличительной чертой. Во‑вторых, позволит скомпоновать все системы для беспилотного вождения в одной зоне.
Как отмечают немецкие инженеры, в передней части кузова можно будет разместить камеры, радары и другие датчики, которые обеспечивают работу систем автопилота и различных ассистентов помощи водителю. С точки зрения эффективности работы расположение подобных элементов в центре передней части автомобиля является самым оптимальным.
Привычная решётка радиатора, лишённая отверстий для отвода воздуха, станет защитной панелью для чувствительной электроники. Вместе с декоративной ролью этот элемент, который на новом купе BMW 4-Series стал существенно больше в размерах, будет и полностью функциональным даже несмотря на отсутствие необходимости охлаждать двигатель внутреннего сгорания.
Первым автомобилем BMW с решёткой радиатора в новой роли станет кроссовер BMW iNext, выпуск которого наладят в 2021 году на заводе марки в Дингольфинге. Часть компонентов для новинки, включая решётку радиатора, станет производить фабрика в Ландсхуте.
Leave a Reply