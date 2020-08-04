20-летняя звезда Disney избила возлюбленного и попала за решетку

Бывшая звезда ситкома студии Disney «Жизнь Харли» (Stuck In the Middle) Ронни Хоук избила возлюбленного Майлса Фэллона и попала за решетку. Об этом сообщает TMZ.

20-летняя актриса была задержана в своем доме в Лос-Анджелесе. Полиция получила сообщение о домашнем насилии. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на 21-летнем Фэллоне следы побоев, после чего решили задержать женщину.

Ронни Хоук также снялась в сериалах «Наследие», «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов» и «На районе».

В 2018 году другую звезду Disney Беллу Торн и ее друзей выставили из отеля в Парк-Сити американского штата Юта, где проходит кинофестиваль «Сандэнс». Группу застали за употреблением марихуаны.