Знаменитости, живущие с сахарным диабетом

Некоторые болезни нельзя вылечить, но с ними можно вести нормальную жизнь. Диабет — как раз из таких. Знаменитости, у которых он обнаружен, не стали долго переживать, а научились вести себя так, чтобы диагноз им ни капли не мешал!

Том Хэнкс

Обладатель «Оскара» рассказал о диабете в 2013 году. Актер признался, что с 1992 года боролся с повышенным сахаром, а потом развился диабет второго типа. Одной из причин он называет постоянные диеты для съемок и сильные колебания веса: «Я из того поколения ленивых американцев, которые продолжали не замечать тревожные звоночки и получили диагноз… Я был идиотом». Актер научился жить со своей болезнью и чувствует себя отлично.

Холли Берри

Актриса узнала о диабете в 19 лет и сразу села на правильную диету, которой придерживается до сих пор. Она призналась, что сначала решила, что скоро умрет, а потом стала воспринимать диагноз как подарок судьбы и намек на то, что нужно вести здоровый образ жизни.

Шерон Стоун

У актрисы диабет первого типа, инсулинозависимый. Это значит, что она регулярно получает дозы инсулина. Когда ее спросили, в чем секрет ее прекрасного внешнего вида, Стоун ответила: «Нет никаких секретов. Я делаю всё, что надо: правильно питаюсь, сплю, занимаюсь спортом. Я счастлива!»

Джордж Лукас

Создатель «Звездных войн» узнал о диабете второго типа, когда проходил медицинское обследование для службы во Вьетнаме. Возможно, предрасположенность досталась ему от деда по отцовской линии.

Ник Джонас

Муж Приянки Чопры живет с диабетом с 13 лет: «Эта болезнь могла сломить меня, но, к счастью, этого не произошло. Я веду нормальный образ жизни, проверяю уровень сахара и делаю уколы инсулина».

Корнелия Манго

Певица страдает от диабета с 2013 года, тогда она даже попала в реанимацию. С тех пор Корнелия научилась правильно питаться, бросила курить и стала равнодушна к спиртному. Своим примером она показывает, что и с неизлечимой болезнью можно жить нормальной жизнью.