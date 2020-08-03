Заработок в интернете, компьютер работает на вас

У многих молодых людей в самом начале карьеры возникает вполне уместный вопрос — как новичку заработать в интернете?

Самым простым способом начать получать хоть и небольшие средства — это попробовать различные серфинг сервисы.

Суть заключается в том, что на компьютере пользователя будет запущена специальная программа, которая на основе неких правил будет заходить на определенные сайты и выполнять действия там: от обычных переходов по сайту, просмотра видео до заполнения форм и кликов по рекламе.

Очевидный вопрос, который напрашивается при этом: а с чего здесь могут появиться деньги?

В мир очень развитого маргетинга и многих СРА систем, достаточное большое количество производителей товаров и услуг стремятся как можно скорее «запустить свой продукт в массы» и пользуются услугами компаний, которые выступают посредниками между ними и владельцами сайтов, которые размещают ссылки или рекламные материалы у себя на сайте. В данном случае могут оплачиваться как клики по рекламе, так и определенные действия пользователя — от регистрации на сайте, заполнения формы до оформления и подтверждения заказа.

Таким образом, владелец сайта, вероятнее всего захочет заработать немножко больше, чем получится сделать на живых посетителях сайта и он прибегнет к такому, не совсем честному способу, искусственного способа привлечения посетителей и их действий на своём сайте. В общей массе трафика эти действия немножко «подпортят» общую выгоду для конечного потребителя — заказчика рекламы, но в целом он получит желаемый результат.

Таким образом мы имеем вполне понятную цепочку, в которой источником ввода средств является рекламодатель, он же и предоставляет продвигаемые услуги или товары.

Далее участвует биржа, оказывающая посреднические услуги по поиску площадок для размещения рекламы(сайтов) и рекламодателей. Естественно, биржа берет в этом случае небольшой процент — никто не будет работать за бесплатно. После чего, получив средства с рекламы, владелец сайта будет заказывать выполнение заданий в серфинг системах, таких как waspace. Вы, запустив на своём компьютере клиент упомянутого сервиса, станете исполнителем заданий — компьютер будет посещать сайты и выполнять нужные действия.

Ну а дальше дело за малым — продать полученные внутресетевые кредиты и получить электронные деньги. Другие способы заработать денег описаны тут: https://money-2019.com/.

Успехов в заработке!