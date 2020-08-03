ВОЗ: Убивающее коронавирус лекарство может никогда не появиться

Возможно, что ученые не смогут разработать лекарство, которое убьет COVID-19. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, сейчас несколько вакцин проходят этап клинических испытаний. «Но сейчас волшебного средства не существует, и его может никогда и не быть», — добавил глава ВОЗ.

По последним данным, в мире выявили более 18,2 млн зараженных коронавирусом, жертвами инфекции стали 693,7 тыс.

По словам медиков, коронавирус может протекать абсолютно по-разному, в том числе бессимптомно. Однако, как правило, для коронавируса характерно состояние потери обоняния и чувства вкуса. Ученые из Массачусетского технологического института ранее заявляли, что скрыто развивающийся коронавирус можно выявить по изменившейся тональности и громкости голоса. Специалисты пояснили, что воспаление в дыхательной системе провоцирует напряженность мышц и затрудняет их движение.