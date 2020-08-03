В Тбилиси задержан сын экс-премьера Грузии

МВД Грузии сообщило о задержании по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина с инициалами Б.Ж. По информации местных СМИ, это сын экс-премьера страны Зураба Жвании.

Как сообщил журналистам брат бывшего главы правительства, задержан его 24-летний племянник Буса Жвания. Ему предъявлено обвинение в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. Теперь ему грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

По информации грузинского ТВ, у Жвании произошел конфликт с внуком бизнесмена и экс-депутата Гоги Топадзе Леваном Топадзе, который в результате получил ранения. Сам Жвания, по словам его дяди, также был ранен, но легко.

Зураб Жвания, бывший премьер Грузии, погиб в феврале 2005 года в возрасте 42 лет.