В России набирает силу новая «Черная сотня»

Новых черносотенцев в СПЧ называют духовными наследниками ультраправого движения, которое организовывало еврейские погромы.

Торжественное открытие первого столичного магазина «Листва», который войдёт в структуру издательства «Чёрная сотня», запланировано на 8 августа на улице Жуковского в районе Чистых прудов (неподалёку от театра «Современник»), — об этом издательство сообщает на своём официальном сайте. «Чёрная сотня» выпускает книги правого толка и о событиях на Донбассе: «Кодекс русского офицера», «Почему РФ — не Россия», «Мозговой», «85 дней Славянска», «Записки террориста» ополченца Виталия Африки, двухтомник «Царствование Николая II». Кроме того, в книжной лавке будет лекторий на 50 мест, где обещаны встречи «с авторами, деятелями культуры и политиками». Аналогичные лекции уже проводятся в лавке издательства в Петербурге.

Литература, издаваемая «Чёрной сотней», не внесена в списки экстремистской, символика также не запрещена, хотя в качестве логотипа использовано изображение орла, напоминающее герб Третьего рейха. «Закон запрещает использование фашистской и нацистской символики, однако невозможно запретить все изображения, чем-то похожие на неё, — поясняет корреспонденту «Открытых медиа» директор информационно-аналитического центра «Сова Александр Верховский. — Так что, по сути, они ничего не нарушают, хотя выглядит это как минимум странно». Тем не менее к издательству и его книгам у правоохранителей были вопросы.

В ноябре 2015-го главный редактор издательства Дмитрий у себя в соцсетях рассказал о профилактической беседе в ФСБ: «Они требуют, чтобы мы забыли об ополчении. Требуют не публиковать их книги, перестать героизировать и предать их забвению». В 2018 году на книжной ярмарке в Новосибирске к книгоиздателям пришла полиция: один из жителей города пожаловался на странные книги, которые продавались черносотенцами, в частности книги ополченца Африки.

Член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе по просьбе корреспондента «Открытых медиа» изучил содержание официального сайта издательства и список книг, которые они издают. По его словам, в идеях организации чётко прослеживаются отсылки к идеологии черносотенцев, адаптированной под современные реалии. «Ребята вполне мракобесные, их степень радикальности определяется степенью дозволенности, определяемой властями, — говорит Сванидзе. — Судя по их сайту, они полноценные наследники той «Чёрной сотни», которая участвовала в еврейских погромах сто лет назад, убивали женщин и детей».

«Чёрная сотня» — общее название для праворадикальных организаций Российской империи начала прошлого века. С неофициального одобрения правительства черносотенцы участвовали в погромах революционных групп и еврейского населения. Выступали под лозунгами православия и самодержавия, называли себя «истинно русскими». Основали издательство несколько лет назад Дмитрий Бастраков и Никита Лукинский, студенты из Нижнего Новгорода. На личной странице Бастракова — фотографии с оружием в компании с деятелями ДНР и ЛНР, например, с Игорем Стрелковым.

По данным базы «Контур-Фокус», Бастраков был директором нижегородской компании «Мининская Сотня», чистая прибыль которой за 2018 год составила всего 31 тысячу рублей. Очевидно, этой суммы не хватило бы для открытия нескольких книжных магазинов-лекториев: ежемесячная аренда похожего помещения в том же здании, где расположится книжная лавка в Москве, по подсчётам «Открытых медиа» составляет не менее 200 тысяч рублей. Для того чтобы провести ремонт в помещении, на странице издательства объявлен сбор средств, уже собрано более 400 тысяч рублей, говорится на сайте.

Бастраков сказал «Открытым медиа», что символика, которую использует магазин, не имеет отношения к нацистской и стилизована под компьютерную игру «Вархаммер». Название издательства он называет «сознательным эпатажем». «Мы названы в честь чёрной сотни Минина и Пожарского. Для нас «Черная сотня» — многовековой символ русского гражданского движения среднего класса. Отсылки к погромщикам начала 20 века — сознательный эпатаж, но и важно помнить, что черносотенцы — далеко не только погромщики. Только в советской парадигме «Чёрная Сотня» звучит однозначно негативно», — утверждает Бастраков.

По его словам, организация оформлена на юрлиц, формально не связанных с издательством и его руководством, а выручки от продажи книг хватает для того, чтобы успешно развивать компанию. Судя по соцсетям Бастракова, издательство поддерживало тесные связи с журналом «Спутник и Погром» и его бывшим издателем Егором Просвирниным. Этот журнал радикального правого толка издавался до 2017 года, пока не был заблокирован Генпрокуратурой, поскольку «пропагандирует идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму».

В 2018 году против открытия книжной лавки «Чёрной сотни» в Петербурге выступал депутат заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский. «На Литейном, 33 неизвестные граждане открыли книжный магазин «Листва. Книжная лавка чёрной сотни». Это позор для Петербурга. Буду разбираться. Только нам магазина черносотенцев не хватало», — писал в своем блоге Вишневский. После жалобы Вишневского в администрацию Петербурга городским комитетом по печати и взаимодействию со СМИ магазину был выписан штраф за размещение незарегистрированной вывески, однако после того, как формальности были улажены, «Чёрной сотне» удалось избежать штрафа.

«Открытым медиа» Вишневский пояснил, что считает недопустимым размещение в Петербурге любой организации с таким названием и символикой. «После событий столетней давности создавать новую «Чёрную сотню» как минимум неэтично, даже если это чистое совпадение! — возмущается Вишневский, — законом это не запрещено, но мне было бы неприятно даже видеть такое на наших улицах».

В 1992 году выходцем из общества «Память» Александром Штильмарком была основана политическая группа «Чёрная сотня» и одноимённая газета, на пикетах участников группы звучали антисемитские лозунги. После одного из таких пикетов в 1998 году прокуратурой было возбуждено уголовное дело. Сейчас деятельность группы прекращена. Штильмарк также принимал участие в «Союзе русского народа» и «Русского национального союза».

Ситуацию с открытием лавки «Чёрной сотни» «Открытым медиа» прокомментировал член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, главный редактор объединённой редакции, в которую входят «Вести FM», «Маяк» и радио «Культура», Андрей Медведев (избирался в Мосгордуму при поддержке городских властей). Он давно знаком с деятельностью издательства «Чёрная сотня» и, по его мнению, она носит исключительно просветительский характер и не имеет отношения к радикальным течениям. «С каких пор быть русским православным консерватором в нашей стране стало незаконно? — удивляется Медведев. — Издательство печатает много исторической литературы, которая издавалась и раньше, да и события на Донбассе — тоже реальность, которую надо признавать и освещать. Если идти по пути запретов, к хорошему это не приведёт. Точно так же можно закрыть книжный магазин Сергея Пархоменко, потому что с кем-то он не совпадает во взглядах». «И сегодня, как и сто лет назад, организации такого рода пользуются неофициальным одобрением действующей власти», — резюмирует Николай Сванидзе.

С этим согласна и коллега Медведева по думской комиссии, депутат от КПРФ Елена Шувалова: «Власти закрывают на это глаза и этим поощряют. Конечно, нужно разбираться в том, как такое стало возможно в Москве, насколько здесь есть умысел или вся эта символика используется по глупости».

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