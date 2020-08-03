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В Польшу перебросят еще 1 тыс. военных для сдерживания России

В Польшу прибудут дополнительно еще 1 тыс. американских военных США. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, это «позволит усилить сдерживание России», «укрепит НАТО, развеет обеспокоенность союзников», повысит возможности в сферах разведки, наблюдения, а также поддержки инфраструктуры контингента, который уже дислоцирован на территории Польши, цитирует «Интерфакс».

Эспер уточнил, что в Польше на ротационной основе уже находятся примерно 4,4 тыс. американских военных.

3 августа, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия, США ﻿
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