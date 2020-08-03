Умер примиривший противников в Северной Ирландии нобелевский лауреат

Бывший лидер североирландской Социал-демократической и лейбористской партии Джон Хьюм скончался. Об этом говорится в сообщении BBC News.

Причиной смерти 83-летнего политика названа «долгая болезнь».

Страдавший деменцией Хьюм умер в доме престарелых в Лондондерри.

2

В 1998-м Хьюм был одним из подписавших Белфастское соглашение, или Соглашение страстной пятницы, по урегулированию в Северной Ирландии. В том же году политика совместно с Дэвидом Тимблом (тогдашний лидер Ольстерской юнионистской партии) наградили Нобелевской премией мира. Нобелевский комитет отметил усилия обоих «по поиску мирного решения конфликта».

Насилие в Северной Ирландии, в котором с одной стороны участвовали противостоящие Великобритании католики, с другой — лояльные Лондону протестанты, продолжалось 30 лет, погибли более 3,5 тыс. человек.

Соболезнования в связи с уходом Хьюма выразил британский премьер Борис Джонсон.