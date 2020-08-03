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Ученые заявили, что паразитов нужно спасать

Международная группа ученых заявила о том, что паразитов нужно защищать. Около десятка ведущих экологов-паразитов, в том числе представители Вашингтонского университета, опубликовали статью, в которой изложили глобальный план сохранения паразитов.

В отличие от многих млекопитающих, рыб и птиц, которые находятся под защитой международных ассоциаций и активистов, паразиты считаются чем-то, что нужно истребить.

Однако только 4% известных паразитов могут заразить людей: большинство фактически выполняют важные экологические функции, такие как регулирование популяций в дикой природе.

Паразиты  это невероятно разнообразная группа видов, но, как общество, мы не признаем это биологическое разнообразие как ценное. Цель этой статьи  подчеркнуть, что мы теряем не просто паразитов, а те  полезные функции, которые они выполняют.

Челки Вуд, доцент в Вашингтонского Университета

Авторы предлагают 12 целей на следующее десятилетие, которые могут способствовать сохранению биоразнообразия паразитов путем сочетания исследований, пропаганды и управления.

Возможно, самая амбициозная цель  описать половину паразитов мира в течение следующих 10 лет. Если у видов нет названия, мы не можем их спасти», отмечает Колин Карлсон, руководитель проекта и доцент в Джорджтаунском университете. На данный момент ученые исследовали только 10% из всех известных паразитов.

Исследователи подчеркивают, что ни один из паразитов, которые заражают людей или домашних животных, не включен в их план по сохранению.

3 августа, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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