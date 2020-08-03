Тюленьи вши оказались самыми живучими насекомыми

Тюленьи вши Lepidophthirus macrorhini, паразитирующие на морских слонах, могут переносить гидростатическое давление в 200 атмосфер. К такому выводу пришли энтомологи, проведя серию экспериментов с этими насекомыми. По словам ученых, до сих пор было неясно, могут ли тюленьи вши пережить рекордные погружения хозяев, но новый эксперимент показал, что могут. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Journal of Experimental Biology.

Насекомые процветают в большинстве наземных и пресноводных экосистем, а вот в морях они практически отсутствуют: даже знаменитые морские водомерки из рода Holobates живут на поверхности океанов, не погружаясь в толщу воды. Только одна группа насекомых в полной мере испытывает на себе все сложности, связанные с жизнью в море, — это вши из семейства Echinophthiriidae, некоторые виды которых паразитируют на ластоногих (хозяевами остальных являются речные выдры).

«Вшами» часто называют различных ракообразных, которые паразитируют на водных животных . Известны, например, китовые вши (Cyamidae) и карповые вши (Branchiura). Однако семейство Echinophthiriidae относится к числу настоящих насекомых: его родственники — печально известные головные вши (Pediculus humanus capitis), которые досаждают людям.

Особенно сложно приходится вшам, которые кормятся на настоящих тюленях. Эти млекопитающие порой по несколько месяцев не покидают воду и ныряют на глубину до двух километров. Эксперименты показывают, что тюленьи вши по крайней мере отчасти адаптированы к подобным нагрузкам: например, они, судя по всему, могут дышать исключительно растворенным в воде кислородом. Тем не менее, в целом приспособления этих насекомых к жизни в море изучены слабо: ученым даже неясно до конца, могут ли тюленьи вши пережить глубокое погружение хозяина.

Чтобы ответить на этот вопрос, команда специалистов главе с Клаудио Лаззари (Claudio R. Lazzari) из Турского университета решила выяснить, как хорошо тюленьи вши приспособлены к высокому гидростатическому давлению. В качестве объекта исследования они выбрали вид Lepidophthirus macrorhini. Это насекомое паразитирует на южных морских слонах (Mirounga leonina) — гигантских ластоногих, которые ныряют на рекордную для этой группы млекопитающих глубину.

Ученые собрали вшей (взрослых особей и личинок) с 15 детенышей морских слонов из колонии, расположенной на аргентинском полуострове Вальдес. Их содержали в аквариумах, наполненных морской водой с температурой 13 градусов по Цельсию, и извлекали оттуда для экспериментов. Толерантность насекомых к высокому давлению определяли с помощью установки из бронзовой барокамеры, баллона для акваланга и манометра.

Подопытных вшей подвергали воздействию давления в 30, 80, 150 и 200 килограммов на квадратный сантиметр. Эти показатели соответствуют 300, 800, 1500 и 2000 метрам ниже уровня моря соответственно. Каждая проверка занимала десять минут, после чего насекомых извлекали из установки и проверяли, живы ли они. Если в течение двух часов вошь не подавала признаков жизни, она считалась мертвой. Выживших особей после сорокаминутного восстановления вновь помещали в барокамеру и тестировали повторно. Во втором опыте их подвергали давлению либо в 30, либо в 200 килограммов на квадратный сантиметр.

69 из 75 подопытных вшей смогли пережить обе проверки, включая воздействие давления до 200 килограммов на квадратный сантиметр, что примерно соответствует 200 атмосферам. Выживаемость взрослых особей и личинок не отличалась, однако молодым особям понадобилось больше времени на восстановление после воздействия максимального давления. Возможно, это объясняется тем, что у взрослых вшей тело покрыто чешуйками, которые обеспечивают некоторую механическую защиту.

Одну из особей по ошибке подвергли давление в 450 килограммов на квадратный сантиметр, и она выжила. Это соответствует 4,5 тысячи метров ниже уровня моря, что на 1,5 тысячи больше, чем может погрузиться любое млекопитающее: рекорд в почти три тысячи метров принадлежит зубатому киту клюворылу (Ziphius cavirostris).

Результаты исследования подтвердили, что тюленьи вши без особых проблем переживают погружение хозяина на огромную глубину. Это проливает свет не только на биологию этих необычных паразитов, но и дает новое топливо для дискуссий о том, что не позволило насекомым освоить моря и океаны. Пример тюленьих вшей показывает, что причина вряд ли лежит в сфере физиологических ограничений.