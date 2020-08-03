Туристы из России провели пять месяцев в Израиле, не зная о пандемии

История о российских туристах, которые по воле судьбы (или коронавируса) больше пяти месяцев путешествуют пешком по Израилю, разлетелась по всем израильским СМИ.

Семейная пара из России отправилась за границу впервые. Однажды Сергей и Светлана просто увидели статью в журнале об одном из самых живописных маршрутов — тропе Швиль Исраэль. Купили билеты и 8-го февраля прибыли в аэропорт Рамон, недалеко от Эйлата — самого южного курорта Израиля. Тогда они ещё не знали, что их ждёт самое удивительное приключение в их жизни.

Протяжённость главного пешего туристического маршрута страны, «Швиль Исраэль», составляет более 1000 км. Он включает в себя как простые, так и технически сложные участки и проходит через пустыни, горы и леса. А также тянется вдоль берега моря и русел рек и ручьев, вдоль обочин оживленных трасс, проходит через поселения и города мимо главных достопримечательностей страны.

Наслаждаясь тишиной и уединением в израильской пустыне, молодые люди и представить не могли, что мир охватила пандемия. Как-то выйдя за продуктами в город, Сергей наткнулся на кордон из полицейских в масках. К тому моменту и полиция уже не ожидала встретить туристов. Молодому человеку пришлось доказывать, что последние пару месяцев он провел в информационном вакууме, ничего не слышал о коронавирусе и прошёл в общей сложности 650 км.