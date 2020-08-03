Стоимость нефти Brent слегка снижается, WTI теряет больше

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются из-за опасений, что спрос на сырье будет слабеть на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире, при том что страны ОПЕК+ начинают восстанавливать добычу.

По состоянию на 8:37 октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,13 к предыдущему закрытию до $43,39 за баррель, сентябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,21 до $40,06 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, «цены на нефть умеренно снижаются после повышения в пятницу». «С августа вступают в силу новые квоты по ограничению нефтедобычи ОПЕК+, которые теперь составляют 7,7 млн баррелей в день вместо 9,7 млн баррелей в день. В целом обстановка на рынке пока стабильна, а пятничные данные Baker Hughes показали снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе со 181 до 180 единиц», — говорится в обзоре эксперта.

При этом аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов указывает, что «факторами влияния остаются неопределенность перспектив спроса и ожидаемое увеличение предложения странами ОПЕК+». «Картель планирует увеличить предложение на рынке на 2 млн баррелей в сутки с августа», — поясняет эксперт.

Таким образом, добавляет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, «опасения за перспективы мирового экономического роста, а также увеличение добычи странами ОПЕК+ заставляют задуматься: сможет ли рынок сохранить восстановительную динамику?».

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки.