Самолеты с искусственным интеллектом станут «глазами» НАТО

В ближайшие 15 лет НАТО заменит самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) новейшими технологиями, включая искусственный интеллект. Об этом в рамках промышленного форума в Вашингтоне заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Флот самолетов НАТО AWACS был нашими глазами в небе, поддерживая наши воздушные операции на протяжении десятилетий», — сказал он. По его словам, эти самолеты использовались при патрулировании американского воздушного пространства после теракта 11 сентября 2001 года, во время военных операций в Афганистане и в рамках глобальной операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

«Мы планируем заменить его (флот. — РБК) к 2035 году», — отметил Столтенберг. Генсек уточнил, что самолеты будут заменены с помощью новых технологий, о которых говорится в наши дни, таких как «автономные системы, искусственный интеллект и большие данные».

Система AWACS (обозначается как E-3) была разработана Военно-воздушными силами США и устанавливалась на модифицированных самолетах Boeing 707. Первая серийная модель AWACS была введена в эксплуатацию в 1977 году. Эта система способна обнаруживать, отслеживать и идентифицировать низколетящие самолеты на расстоянии до 400 км и высокоуровневые цели на гораздо больших расстояниях. Она также может отслеживать морское движение и работает в любую погоду на любой местности. В настоящее время на вооружении НАТО и союзников состоит 68 подобных самолетов.