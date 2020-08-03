Россия снизила добычу нефти и газа

Объем добычи газа в России в январе-июле 2020 года снизился на 9,4 процента (до 391,45 миллиарда кубических метров) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК.

В июле было произведено 50,33 миллиарда кубических метров — на 7,9 процента меньше, чем в том же месяце прошлого года. Добыча нефти с газовым конденсатом с января по июль упала на 6,5 процента и составила 304,33 миллиона.

Экспорт нефти за январь-июль в страны дальнего зарубежья снизился на 6,8 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 134,05 миллиона тонн.