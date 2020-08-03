Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.

По их мнению, готовящийся к публикации 5 августа предварительный отчет правительства зафиксирует падение ВВП страны по итогам второго квартала на семь процентов. Такой показатель станет антирекордным для крупнейшей экономики Северной Европы, однако потери могли быть примерно на две трети больше, если бы власти вводили полноценные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.

Также спад оказался менее существенным по сравнению с большинством стран Европы и США. Последние в конце июля отчитались о квартальном падении ВВП на 32,9 процента, что стало худшим показателем за всю историю страны.

Собеседники издания отмечают, что у отказа Швеции от масштабного карантина есть и негативные стороны: высокая смертность и неясные перспективы относительно полного восстановления экономики. Так, соседние Финляндия и Дания сумели быстрее преодолеть пик заболеваемости и раньше приступить к возобновлению работы отдельных предприятий и целых отраслей.

Аналитики инвесткомпании Capital Economics ожидают падения ВВП во втором квартале на уровне 3,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (четыре процента по сравнению с первым кварталом).