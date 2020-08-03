Неизвестные под видом отправлений из Китая рассылают в США и Японию странные семена

Неизвестные злоумышленники за месяц прислали сотням жителей 20 штатов США подозрительные семена. Такие же посылки начали получать Японии, Канаде, Австралии и Британии, пишут западным СМИ.

По одной из версий, пересылками занимаются граждане Китая: на упаковках китайские иероглифы. Штампа карантинной службы, разрешающей отправить сельхозпродукцию за границу, ни на одной из посылок нет.

Власти Китая официально отрицали причастность к инцидентам. Пекин просит получивших семена иностранцев передать их в представительства КНР для дальнейшего изучения.