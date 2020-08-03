Найден самый крупный самородок за всю историю с помощью лопаты

На золотых приисках Танкаваара нашли крупный самородок – по оценке профессионального старателя. Это самый крупный самородок, добытый с помощью лопаты, за последние 35 лет.

На приисках Танкаваара в Соданкюля был найден крупный золотой самородок весом более 60 грам.

Находившийся в это время на месте профессиональный старатель Веса Лухта предполагает, что это самый крупный самородок, найденный на приисках Лапландии за это лето, а также самый крупный, добытый с помощью лопаты, за последние 15 лет.

Старатель-любитель, нашедший золото, предпочел не разглашать своего имени, но присутствующие золотоискатели порадовались за товарища, который трудится на приисках каждое лето уже на протяжении 14 лет.

Опытный старатель с 40-летним стажем Веса Лухта оценивает самородок примерно в 30 000 евро. По его словам, стоимость самородков выше, чем рыночная цена золота.

— У них своя стоимость, на которую влияет внешний вид и другие факторы. Хотя, не думаю, что старатель захочет его продать. Это такая редкая находка.