Коллекцию фильмов Луи де Фюнеса покажут нудистам

Жандарм Крюшо снова встретится со своими противниками. Парижскую ретроспективу и выставку, посвященную Луи де Фюнесу, посетит группа нудистов. Стоит напомнить, что нудисты — заклятые враги жандарма Людовика Крюшо, персонажа известной комедии «Жандарм из Сен-Тропе» (1964), роль которого исполнил Луи де Фюнес.

Как пояснили в парижской ассоциации натуристов, единственным обязательным предметом «одежды» в ходе визита станут защитные маски. Французская Синематека выделила нудистам отдельное окно с 9 до 11:30 утра 13 сентября, пишет AFP.

В известной комедии Жана Жиро жандармерия Сен-Тропе безуспешно борется с нудистами. Педантичный жандарм Крюшо, получивший повышение и переведенный в курортный Сен-Тропе, изобретает план поимки обнаженных «нарушителей спокойствия». «Враг превосходит числом, он хитер, внимателен и хорошо организован», — предупреждает Крюшо свою бригаду.

Примечательно, что во время съемок комедии, в 1963 году, префект департамента Вар запретил нудизм.

Ассоциация натуристов Парижа была создана в 1953 году. В последнее время они регулярно организуют визиты в музеи. В 2019 году натуристы посетили парижский Дворец Токио.