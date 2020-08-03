Китайский небоскреб превратили в 100-метровый водопад

Во всём мире существуют не только природные достопримечательности, но и рукотворные. Какие-то из них создавались тысячелетия назад, некоторые возвели в последние 100 лет. Однако привлечь туристов в определённые страны и их регионы всё так же не легко.



Китайцы не знают преград в своей смекалке и вот уже помимо стеклянных подвесных мостов у них появился 108-метровый искусственный водопад в настоящем 121-метровом небоскрёбе из стекла и металла.

Чудо украшает внешнюю стену небоскрёба в китайском городе Гуйян. Как стало известно, коммуникации занимают аж 4 этажа, а четыре насоса перекачивают воду, чтобы та эффектно обрушивалась в специальный бассейн, установленный на земле.

Пока водопад будут включать в бизнес-центре лишь по особым случаям и праздникам, поскольку его работа только по количеству потребляемой электроэнергии обходится владельцам здания в $120 за час.

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