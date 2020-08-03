Самолеты с искусственным интеллектом станут «глазами» НАТО Американец, находясь в тюрьме, построил себе особняк из ворованных стройматериалов » Google показал свой «суперсмартфон» Google откладывала анонс средне-бюджетного смартфона Pixel 4a много месяцев — первые фото готовых коробок появились ещё в начале апреля. 3 августа устройство наконец представили официально. По сути, анонс лишь подтвердил информацию из утечки от 15 мая. Смартфон в пластиковом корпусе выпускается в единственном цвете — чёрном с контрастной бирюзовой кнопкой включения. Процессор: Snapdragon 730

Память: 6 ГБ + 128 ГБ

Экран: 5,81 дюйма Full HD+ OLED, 60 Гц

Основная камера: 12 МП

Фронтальная камера: 8 МП

Батарея: 3140 мАч, поддержка быстрой зарядки 18 Вт

ОС: Android 10 Камера одинарная, сканер отпечатка — на задней панели. В отличие от Pixel 3a и Pixel 4, рамки сверху и снизу экрана стали намного меньше, а фронтальную камеру разместили в отверстии в левом верхнем углу экрана. Pixel 4a доступен для предзаказа в США, Германии, Франции, Японии и некоторых других странах — смартфоны начнут доставлять покупателям начиная с 20 августа. Стоит смартфон 350 долларов (25,6 тысяч рублей). Таможенная пошлина при заказе из США обойдётся ещё примерно в 25 долларов (1800 рублей), а доставка — от 20 долларов (1500 рублей). Для Pixel 4a выйдут фирменные тканевые чехлы в трёх цветах: чёрный, серый и «конфетти» по 40 долларов (3 тысячи рублей) и фирменное защитное стекло за 35 долларов (3600 рублей). Также Google выложила тизер 5G-линейки, в которую войдут Pixel 4a 5G и Pixel 5. Никаких подробностей о них пока нет — анонс запланирован на «осень» без точной даты, а цены будут начинаться от 499 долларов (36,5 тысяч рублей). Промо-изображение с сайта Google Store Судя по промо-фотографии, Pixel 5 выйдет в единственном размере — ранее об этом сообщалось в утечке от 9to5 Google. А Pixel 4a 5G будет чем-то вроде XL-версии с увеличенным экраном и двойной камерой — как на одном из рендеров, появившихся в июле. Если верить этой утечке, обе «старших» модели будут оборудованы процессором Snapdragon 765G.

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