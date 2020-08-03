Генетики утверждают, что у индейцев чероки есть еврейские корни

Если американский генетик Дональд Йетс прав, то в список групп, известных как Двенадцать колен Израилевых, можно внести индейцев.

По словам Дональда Йетса, есть убедительные доказательства того, что в ДНК женщин и предков по женской линии представителей племени американских индейцев чероки есть еврейские гены.

«Суть моих исследований в том, что у индейцев чероки были семьи еврейского происхождения еще до Колумба, поскольку первые еврейские торговцы женились на женщинах чероки чтобы укрепить торговые связи с племенем», — говорит генетик.

Сам по происхождению частично чероки, Йетс руководит сайтом dnaconsultants.com, который позволяет людям отследить их ДНК-происхождение.

К сведению скептиков Йетс отмечает, что изучает гены племени чероки уже 12 лет и уверен в своих выводах.

Он изучил ДНК 67 чероки и распределил их по гаплогруппам – генетическим популяциям с общим предком.