«Электроник» женился 5 раз

В сети появились фотографии с торжества.

Еще в начале июля звезда фильма «Приключения Электроника» Владимир Торсуев женился в пятый раз. На бракосочетании актера присутствовал его брат Юрий. Избранницей Владимира стала уроженка Украины по имени Лилия, пишет storinka.com.ua

«Это было обдуманное решение, правильное, хотя злые языки говорили, что все ерунда. Она совсем не из актерской среды, врач, родом из Украины. Познакомились, когда Лилия ухаживала на дому за моей знакомой. Больше ничего не скажу! Даже не пытайте!» — рассказал журналистам Торсуев.