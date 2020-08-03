Египет опроверг утверждение Илона Маска, что пирамиды строили инопланетяне

Власти Египта пригласили Илона Маска посетить страну и лично убедиться в том, что знаменитые египетские пирамиды построили не инопланетяне.

В пятницу глава «Теслы» и компании SpaceX написал серию твитов, в которых намекнул на внеземное происхождение египетских пирамид. Первый твит гласил: «Конечно, пирамиды построили инопланетяне».

Правда, уже в следующем твите Маск уточнил «[Фараон] Рамзес II был из них». Он также написал, что «Пирамида Хеопса была самой высокой структурой, которую создали люди за 3800 лет».

В последнем твите на эту тему бизнесмен разместил линк на статью Би-би-си, в которой рассказывается о строительстве пирамид, и уточнил, что это «достоверное описание того, как это было сделано».

Но больше всего внимания получил самый первый твит, который можно было расценить как поддержку популярной теории заговора о строительстве пирамид инопланетянами. Его ретвитили более чем 84 тыс. раз.

В ответ на это египетский министр по международному сотрудничеству Рания аль-Машат призвала Маска лично убедиться в том, что пирамиды построили люди, а не инопланетяне.

«Полная галлюцинация»

«Я слежу за вашей работой с большим восхищением. Приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить письменные свидетельства о том, как были построены пирамиды, а также посмотреть на могилы их строителей. Мы вас ждем, мистер Маск!», — написала аль-Машат.

По мнению экспертов, могила строителей пирамид, обнаруженная в 1990-х годах, окончательно доказывает тот факт, что огромные структуры были действительно возведены древними египтянами.

На твиты Маска также отреагировал египетский археолог Захи Хавасс. Он опубликовал в социальных сетях короткое заявление на арабском языке, в котором назвал слова Маска «полной галлюцинацией».

«Я обнаружил могилы строителей пирамид — и это всем доказало, что они были египтянами и не были рабами», — цитирует Хавасса издание Egypt Today.

В Египте сохранилось более 100 пирамид, самой известной из которых является Пирамида Хеопса, ее высота составляет 137 метров. Большинство из пирамид были построены как могильники фараонов.

Илон Маск известен скандальными заявлениями в «Твиттере», которые вызывают большой общественный резонанс.

Однажды он заявил в интервью CNBC: «В «Твиттере» ты как на войне. А если кто-то попадает на войну, то нужно сказать себе: «Ну что ж, ты теперь на арене. Вперед!».