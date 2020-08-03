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Дети Арнольда Шварценеггера показали фото с молодым актером

30 июля актер, спортсмен и бывший политик Арнольд Шварценеггер отпраздновал свой 73-й день рождения. По этому поводу его дети опубликовали в своих профилях в соцсетях архивные фото с папой.

Так, беременная дочь звезды «Терминатора» Кэтрин поделилась серией снимков, на которых позирует в компании отца.

В кадре можно увидеть маленькую красавицу, сидящую на спине Арнольда.

К поздравлениям присоединился и внебрачный сын Шварценеггера — 22-летний Джозеф. На своей странице в соцсети парень опубликовал трогательное фото, на котором обнимается с именинником.

Ты есть и всегда будешь номером один! – написал Джозеф.

3 августа, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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