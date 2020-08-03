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Деми Роуз поразила поклонников горячей фотосессией

25-летняя горячая британка привыкла поражать публику эротическими съемками. Деми Роуз часто снимается в провокационных фотосессиях, на которых обнажает тело. Однако на этот раз звезда превзошла саму себя и полностью обнажила большие ягодицы на людном пляже.

В течение нескольких недель Деми Роуз путешествует по Испании и наполняет личный Инстаграм-профиль фотографиями с отдыха. Однако все внимание на фото обычно привлекают не живописные пейзажи, а пышные формы модели. На новом кадре она решила позагорать обнаженной, однако сняла не бюстгальтер, а трусики.

Пышногрудая модель разлеглась на каменном пляже с видом на скалы и море. Несмотря на то, что рядом на яхтах отдыхало немало людей, она не постыдилась обнажить большие ягодицы. Верх черного купальника на бретелях Деми Роуз оставила, а эротический пляжный образ дополнила большой соломенной шляпой, которая прикрывала плечи от палящего солнца.

3 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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