Деми Роуз поразила поклонников горячей фотосессией

25-летняя горячая британка привыкла поражать публику эротическими съемками. Деми Роуз часто снимается в провокационных фотосессиях, на которых обнажает тело. Однако на этот раз звезда превзошла саму себя и полностью обнажила большие ягодицы на людном пляже.

В течение нескольких недель Деми Роуз путешествует по Испании и наполняет личный Инстаграм-профиль фотографиями с отдыха. Однако все внимание на фото обычно привлекают не живописные пейзажи, а пышные формы модели. На новом кадре она решила позагорать обнаженной, однако сняла не бюстгальтер, а трусики.