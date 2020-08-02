Жерар Депардье рискует оказаться за решеткой

Французская прокуратура направила судье запрос на возобновление расследования по делу об изнасиловании, в котором обвиняют актера Жерара Депардье. Прокуратура была вынуждена направить запрос после того, как молодая актриса, подававшая заявление на Депардье еще 2 года назад, снова обратилась в полицию.

В прокуратуре объяснили, что если человек подает гражданский иск, то расследование начинается автоматически. Ровно 2 года назад молодая женщина, имя которой следствие скрывает, обратилась в полицию и утверждала, что Депардье ее домогался.

При этом двадцатилетняя девушка утверждала, что актер дважды попытался ее изнасиловать. С ее слов, она два раза приезжала в парижский дом Депардье, чтобы репетировать театральную постановку.

Актриса утверждает, что оба инцидента произошли в доме Депардье.