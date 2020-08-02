Жан-Клод Ван Дамм снимется в комедийном боевике

Жан-Клод Ван Дамм сыграет главную роль в комедийном боевике «Последний наемник». Как отметил актер, съемки в комедии для него станет новым этапом в кинокарьере.

«Последний наемник» — это невероятно захватывающий проект, который позволяет мне освоить новый для себя жанр. Я всегда был поклонников Жан-Поля Бельмондо и надеюсь по-своему перенять факел комедийного боевика«, — сказал Ван Дамм.

Лента выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Режиссерское кресло занял Давид Шарон, известный по фильмам «Шутки в сторону», «Сиприен». Сценаристом выступил Исмаэль Си Саване.

В фильме также снимаются Асса Силла, Альбан Иванов и Самир Декацца.