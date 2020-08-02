В России продолжаются масштабные митинги и акции протеста

На территории Российской Федерации продолжает нагнетаться внутриполитическая ситуация. В стране, где еще не так давно и подумать никто не мог о масштабных акциях протеста, сегодня можно увидеть совсем иную ситуацию. Так, сегодня стало известно, что жители Хабаровска вышли на несогласованную акцию протеста. Этим мероприятием жители выразили свою поддержку арестованному бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Известно, что последний обвиняется в организации убийства.

Известно, что участники акции собрались на площади имени Ленина, а после этого прошли по центральным улицам города с лозунгами и плакатами. Согласно данным городской администрации, участие в митинге принимали порядка трех тысяч человек.

Колонна людей, которые пришли на митинг, растянулась на несколько километров. Живая цепь частично перекрыла автомобильное движение. Также стоит отметить, что акции солидарности с протестующими в Хабаровске состоялись в нескольких крупных городах Российской Федерации.