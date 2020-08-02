В Крыму придумали как решить проблему с водоснабжением полуострова

Власти Крыма планируют реализовать самый масштабный проект, который полностью решит проблему дефицита питьевой воды. Об этом рассказал бывший депутат Госсовета Крыма.

Он подчеркнул, что проблему с водой можно решить путем строительства крупного водопровода Кубань-Керчь, который соединяет материковую Россию с Крымом.

«Все это будет со временем внедрено и реализовано. И водная блокада Украины отправится на свалку истории вслед за остальными ограничениями», — заявил политик. Напомним, что ранее на полуострове заявили о строительстве временного водовода, который соединит Симферополь с Белогорским водохранилищем.

Из-за засухи, установившейся этим летом, власти оперативно развернули это строительство, чтобы обеспечить питьевой водой жителей Симферополя, который больше других регионов страдает от нехватки воды. При этом специалисты подчеркнули, что строительство крупного водопровода Кубань-Керчь является единственным шансом преодолеть блокаду, которая началась со стороны Киева еще 6 лет назад. Власти полуострова наконец признали, что блокада нанесла серьезный ущерб Крыму и без строительства этого водопровода уже не обойтись.