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Студия Pixar анонсировала новый анимационный фильм «Лука»

Студия Pixar анонсировала новый анимационный фильм "Лука"

Cтудия Pixar анонсировала свой следующий проект — ним станет анимационный фильм «Лука» (Luca). Об этом сообщается в Twitter студии.

Режиссером выступит Энрико Касароса, который принимал участие в создании мультфильмов «Рататуй» и «Тайна Коко». Продюсером станет Андреа Уоррен, работавшая над «Тачками-3».

Деталей сюжета пока нет, в описании говорится, что «это история о мальчике Луке и его незабываемом лете в прибрежном итальянском городке».

Выход мультфильма запланирован на 18 июля 2021 года.

2 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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