Адвокат Михаила Ефремова рассказал что мешает ему нормально работать 11 долгожданных кинопремьер августа » Студия Pixar анонсировала новый анимационный фильм «Лука» Cтудия Pixar анонсировала свой следующий проект — ним станет анимационный фильм «Лука» (Luca). Об этом сообщается в Twitter студии. Режиссером выступит Энрико Касароса, который принимал участие в создании мультфильмов «Рататуй» и «Тайна Коко». Продюсером станет Андреа Уоррен, работавшая над «Тачками-3». Деталей сюжета пока нет, в описании говорится, что «это история о мальчике Луке и его незабываемом лете в прибрежном итальянском городке». Выход мультфильма запланирован на 18 июля 2021 года.

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