Резонансное происшествие случилось в поезде Мариуполь-Киев

В ночное время, тридцать первого июля в железнодорожном составе сообщением «Мариуполь — Киев» произошло резонансное чрезвычайное происшествие. Речь идет о том, что один из пассажиров попытался изнасиловать женщину, которая ехала в купейном вагоне вместе со своим сыном. Мужчина жестко избил пассажирку поезда. О деталях этого мрака на своей странице в социальной сети Фейсбук рассказала Анастасия Луговая.

В своем посте женщина сообщает, что нападение произошло на нее около 3 часов ночи. Она ехала в купе вместе со своим маленьким сыном. В какой-то момент неизвестный мужчина в одних трусах вломился в ее купе, заблокировал двери, после чего начал сильно ее избивать. При этом он открыто говорил, что желает удовлетворить собственную похоть. Когда проснулся маленький ребенок, и начал кричать, то мужчина хотел и его ударить.

Однако женщине таки удалось собрать все свои силы, проявив самую настоящую волю, и вырваться из кровавых рук насильника, не подвергнув при этом опасности собственного маленького сына. Когда Анастасии удалось убедить обидчика, что она сделает все, только бы тот не трогал ребенка, мужчина немного успокоился, и они пошли к нему в купе. Но вдруг ребенок опять начал кричать. И опять женщине удалось уговорить мужчину отпустить ее, чтобы она успокоила ребенка, а потом вернулась. Как только женщина вышла из купе преступника, то тут же побежала вдоль вагона, прося о помощи. Добравшись до следующего вагона, женщине таки оказал помощь проводник. А когда поезд прибыл на станцию, то там уже их ждал патруль полицейских, которых вызвал муж пострадавшей.