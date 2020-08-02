Ольга Куриленко похвалилась снимком с наследником британского престола

Голливудская кинозвезда украинского происхождения поделилась снимком с мужем Кейт Миддлтон.

Всемирно известная актриса и модель Ольга Куриленко, которая родом из Бердянска Запорожской области, вспомнила о встречи с наследником британского престола, принцем Уильямом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ивона.

Так, на своей странице в Инстаграм кинозвезда опубликовала архивное фото 2008 года с лондонской премьеры фильма “Кванта милосердия“. В этой картине Ольга сыграла “Девушку Бонда“. На снимке Куриленко изображена в красном платье, белых сережках и высокой прической. Она мило улыбается внуку Елизаветы II, который появился на мероприятии в черном костюме и белой рубашке.

“Возвращение в четверг, когда я встретила принца Уильяма“, — подписала кадр актриса.