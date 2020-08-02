NIke выпустил революционный рекламный ролик

Nike выпустил ролик об объединяющей силе спорта, ролик за сутки просмотрели больше 20 миллионов раз, многие отмечают работу монтажёра
Ролик почти полностью состоит из архивных кадров спортивных соревнований
Фишка видео в том, что изображение поделено на две части и смонтировано так, что происходящее в одной части экрана невероятно плавно «перетекает» в другое. Например, в одной части экрана могут быть соревнования по плаванию, а в другой — по бегу
Чтобы добиться такого эффекта создатели ролика отсмотрели четыре тысячи видеофрагментов. В итоге получилось 36 парных видео, которые показывают «общность спортсменов по всему миру»
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