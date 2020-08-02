Кубань побила рекорд по числу заражений Ковид

В Краснодарском крае побит рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб.

За последние сутки на Кубани наблюдается прирост в 107 случаев — рекорд за все время пандемии. Случаи инфицирования выявлены в 22 городах и районах, то есть в половине. Больше всего случаев в Краснодаре, затем идут Сочи, Новороссийск, Туапсе.

Жители Кубани свободно заезжают на оккупированный Крым. С 1 августа у Зеленского отменили самоизоляцию для граждан, въезжающих с Крыма в Украину.