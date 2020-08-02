Коронавирус беспрецедентно снизил заболеваемость гриппом и другими инфекциями



Карантинные меры, введенные по всему миру из-за пандемии коронавирусной инфекции, беспрецедентно снизили заболеваемость людей гриппом и другими инфекционными заболеваниями, пишет информационное агентство «Рейтер».

Необходимость соблюдать социальную дистанцию и масочный режим привели к тому, что, в частности, в Китае количество заболевших корью уменьшилось на 90%, эпидемическим паротитом — на 70%, гепатитом — более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.



В Канаде, Великобритании, Австралии и Южной Корее зафиксирован «исключительно низкий уровень» заболеваемости гриппом.

Однако эпидемиологи не считают такую статистику позитивной. Значительное снижение числа пациентов с гриппом и другими инфекциями уже в следующем году может негативно сказаться на иммунитете людей по всему миру.

«Может случиться так, что если в этом сезоне у нас не будет инфекций, то в следующем будет больше уязвимых для них людей. Безусловно, мы должны тщательно это контролировать», — считает специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Сиднея Бен Марэ.

Всемирная организация здравоохранения также предупреждает, что данные о рекордном снижении инфекционных больных следует «интерпретировать с осторожностью», поскольку некоторые страны из-за пандемии попросту ограничены в возможностях вести отчетность из-за пандемии.

http://pharmpedia.org/2020/08/02/koronavirus-bespreczedentno-snizil-zabolevaemost-grippom-i-drugimi-infekcziyami/