Коронавирус беспрецедентно снизил заболеваемость гриппом и другими инфекциями

Карантинные меры, введенные по всему миру из-за пандемии коронавирусной инфекции, беспрецедентно снизили заболеваемость людей гриппом и другими инфекционными заболеваниями, пишет информационное агентство «Рейтер».
Необходимость соблюдать социальную дистанцию и масочный режим привели к тому, что, в частности, в Китае количество заболевших корью уменьшилось на 90%, эпидемическим паротитом — на 70%, гепатитом — более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.
В Канаде, Великобритании, Австралии и Южной Корее зафиксирован «исключительно низкий уровень» заболеваемости гриппом.
Однако эпидемиологи не считают такую статистику позитивной. Значительное снижение числа пациентов с гриппом и другими инфекциями уже в следующем году может негативно сказаться на иммунитете людей по всему миру.
«Может случиться так, что если в этом сезоне у нас не будет инфекций, то в следующем будет больше уязвимых для них людей. Безусловно, мы должны тщательно это контролировать», — считает специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Сиднея Бен Марэ.
Всемирная организация здравоохранения также предупреждает, что данные о рекордном снижении инфекционных больных следует «интерпретировать с осторожностью», поскольку некоторые страны из-за пандемии попросту ограничены в возможностях вести отчетность из-за пандемии.
http://pharmpedia.org/2020/08/02/koronavirus-bespreczedentno-snizil-zabolevaemost-grippom-i-drugimi-infekcziyami/
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