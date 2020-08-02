Госкомстат опубликовал статистику о смертности в Украине за первое полугодие

В Германии состоялась очень массовая акция протестов против ограничений в связи пандемией коронавируса. Больше 17 тысяч человек вышли на улицы Берлина. Также массовые акции протеста состоялись в Израиле. Готовятся какие-то малопонятные рекомендации МОН, которые должны обеспечить учебно-воспитательный процесс в школе, хотя его все больше превращают в образовательный, с воспитанием как-то не складывается.Растет безработица. Население утопает в долгах, как коммунальных,так и кредитных.На этом фоне малопонятные и бессистемные ограничения приводят ко все большему раздражению. Тем более,что проблемы это никак не решает.

И вот теперь появились данные Госкомстата о смертности в Украине по состоянию за первые 5 месяцев 2020 года, из которых половина – это официальный карантин из-за COVID-19. Всего с начала года умерло почти 240 тысяч украинцев.

Интересно обратить внимание на сами цифры: от туберкулеза умерло – 1405, от ВИЛ – 1355, от рака – 32208, от сахарного диабета – 830, от болезней нервной системы – 1809, от болезней системы кровообращения – 164384, от болезней органов дыхания – 5057, от болезней органов пищеварения – 9598, от болезней мочеполовой системы – 1071, от внешних причины смерти – 11308 и от COVID-19 – 642. После этой статистики сама собой появляется мысль, что нас не от того лечат и не только в Украине.