Facebook сможет показывать музыкальные клипы

Компания Facebook, являющаяся владельцем одноимённой социальной сети, получила право показывать на своей платформе музыкальные клипы. Об этом со ссылкой на источники 31 июля сообщает агентство Bloomberg.
Состоявшееся заключение сделок с крупнейшими звукозаписывающими компаниями поможет Facebook успешно конкурировать с видеохостингом YouTube.
По информации источников агентства, в ближайшее время будет сделано официальное заявление о сотрудничестве с такими звукозаписывающими корпорациями, как Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Universal Music Group.
Отмечается, что право на воспроизведение аудиозаписей было получено Facebook ещё раньше. Теперь к нему добавляется разрешение на показ на платформе компании видеоклипов.
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