Экономика зоны евро рухнула рекордно в истории

Пандемия коронавируса и массовые локдауны столкнули европейскую экономику в пропасть.Падение ВВП, которое началось еще зимой на фоне первой вспышки в Китае, ускорилось в апреле-июне до значений, которых статистика Евростата не видела ни разу в истории.

За второй квартал сводный ВВП зоны евро просел на 12,1% относительно первого квартала и на 15% в годовом выражении. Падение экономики стран Евросоюза оказалось меньше — 14,4% год к году и 11,9% относительно предыдущего квартала, — но также побило рекорд за 25 лет доступных данных.

Промышленный локомотив ЕС в лице Германии встал на запасной путь. Экономика ФРГ, которая еще в прошлом году переживала рекордное за 10 лет падение промпроизводства на фоне торговой войны и замедления Китая, во втором квартале потеряла 11,7%.

Франция рухнула на 19%, побив рекорды спада послевоенного времени. На 17,3% сократился ВВП Италии, которая по размеру экономики откатилась в 1995 год.

Антирекордсменом стала зависимая от туризма Испания, экономика которой сжалась на 22% год к году.

Статистика Евростата показала «шокирующий спад» — он останется в истории рекордом, который вряд ли когда-то будет побит, говорит старший экономист ING Берт Коляйн.

Помесячная статистика показывает, что экономика вернулась к росту в начале мая: заметный отскок виден в данных по розничным продажам и промышленному в производству, но это лишь «механические улучшения», связанные с открытием фабрик и магазинов после карантина, констатирует Коляйн.

Быстрое, V-образное восстановление экономики, которое закладывают в прогнозы МВФ и Всемирный банк, — не более чем попытка выдать желаемое за действительное, считает он: во-первых, число случаев Covid-19 продолжает медленно расти, создавая риски повторного карантина; во-вторых, банкротства бизнеса сулят просадку инвестиций и проблемы с безработицей, которые надолго останутся тормозом экономического роста.

Выезжать из кризиса европейские власти планирует на печатном станке Европейского центробанка, который с начала года влил 1,7 трлн евро в банковскую систему, скупая активы и выдавая кредиты, в том числе под ставку ниже нуля.

Эти операции будут продолжаться, поскольку экономика зоны евро «по-прежнему в опасности», заявил в понедельник член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта.

По его словам, экономическая активность сейчас значительно не дотягивает до предшествовавших пандемии уровней и вряд ли вернется к ним до конца 2022 года. «Пока мы не убедимся в том, что последствия кризиса были преодолены, нам нужно будет продолжать сильное денежно-кредитное стимулирование для консолидации восстановления, таким образом вновь повышая уровень инфляции», — сказал Панетта.