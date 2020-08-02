Диетологи рассказали о свойствах черного шоколада

Шоколад является не только очень вкусным десертом, повышающим настроение, — это очень полезный для здоровья продукт. Об этом рассказала диетолог Светлана Фус. Она указала на то, что ценность для здоровья представляет исключительно горький темный шоколад, все остальные виды этого десерта — калорийная бомба, которая не представляет никакой пользы.

Диетолог подчеркнула, что только горький темный шоколад наделен ценными свойствами, и такие полезные вещества вы не найдете в белом или молочном шоколаде. Кроме того, темный шоколад рекомендуется к употреблению еще и по той причине, что много его съесть нельзя, а это большое преимущество для тех, кто придерживается диеты.

«Чем выше процент какао в шоколаде, тем он полезнее для здоровья, так как содержит много важных веществ, ради которых и стоит есть шоколад, — флаванолов», — подчеркивает Светлана Фус и добавляет, что темный шоколад является именно таким продуктом.