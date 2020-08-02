Деми Мур назвала главную причину своих трех неудачных браков

Деми Мур, которую изнасиловали в подростковом возрасте, трижды за свою жизнь была замужем и трижды разводилась. Недавно известная актриса стала гостьей шоу Джесса Кагла на радио SiriusXM, где рассказала о личной жизни и собственных ошибках.

С 1981 по 1985 год Деми Мур была замужем за рок-музыкантом Фредди Муром. С1987 по 2000-й она была женой Брюса Уиллиса, а с 2005 по 2013-й – Эштона Кутчера.

В интервью, опубликованном в YouTube, 57-летняя знаменитость выразила мнение, что все ее любовные неудачи имеют общую причину.

По словам Деми, во всех своих отношениях она постоянно уступала мужчинам.

«Я думаю, что это очень сложный и долгий процесс – научиться любить себя и принимать таким, какой ты есть. Что касается меня, то я столько раз пыталась изменить себя в отношениях, чтобы соответствовать идеалу, который нарисовал себе партнер. Мы будто приучены стремиться быть желанными для кого-то, при этом не имея своих собственных мечтаний и интересов», – сказала Мур.

Актриса уверена, что в отношениях людям следует больше заботиться о себе.

«Нужно постараться, чтобы сохранить любовь, которая свела вас вместе, и действительно отдать ей все, что у вас есть. Но вы не сможете сделать это, если не будете по-настоящему любить и принимать себя самих», – добавила она.