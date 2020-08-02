Делом о выведенных капиталах из Приватбанка занялась американская компания по экономическим расследованиям

Американская компания по корпоративным расследованиям Kroll описала схему, по которой Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводили деньги из «Приватбанка» во время его национализации.

Расследование опубликовало местное издание . По информации источника, в период 2008-2010 годов компании, связанные с «Приватбанком», получили от кипрского отделения банка кредиты на сумму 361 млн долларов. Эти деньги передавались между счетами связанных компаний, транзакции не имели четкой коммерческой цели. Затем эти средства перенаправили на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments.

Все компании зарегистрированы в один день по одному адресу на Британских Виргинских островах. Позже эти кредиты были погашены новыми ссудами, которые были получены под видом законного кредитования. При этом источник средств для погашения до конца не установлен.

По этой схеме из «Приватбанка» вывели около $150 млн. Эти средства перевели на ряд счетов в Банке Кипра. Согласно исследованию Kroll, все шесть депозитных счетов, на которые выводились деньги, могут принадлежать Игорю и Григорию Суркисам.

В 2016-м при национализации «Приватбанка» Суркисов признали связанными с прежним руководством банка, поэтому все их счета попали под списание средств в пользу государства – чтобы закрыть долговую яму, в которую попало учреждение.

В 2017 году Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение о признании связанными с «Приватбанком» лицами семью Суркисов, а Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги. В марте 2020-го Печерский районный суд Киева обязал государственный банк «Приватбанк» выплатить более 200 миллионов долларов компаниям братьев Суркисов.

В июне 2020-го Кабинет министров Украины проиграл апелляцию по выплате братьям Суркисам 250 миллионов долларов, но планирует подавать кассационную жалобу.