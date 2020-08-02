Адвокат Михаила Ефремова рассказал что мешает ему нормально работать

Актер Михаил Ефремов продемонстрирует суду козырь, который поможет добиться снятия вины. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Эльман Пашаев.

«Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности», — заявил адвокат.

По его словам, на месте, где произошло ДТП, установлено очень много камер, и никто не сможет сфальсифицировать данные. При этом адвокат указал на то, что его подзащитный — очень известная личность, и именно этот факт мешает ему нормально работать с Ефремовым.

Пашаев считает, что журналисты привлекают слишком много внимания к этому делу, и если бы на месте актера был обычный человек, он давно бы смог решить все вопросы.