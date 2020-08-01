Заработала первая атомная станция в арабском мире

Атомная электростанция заработала в Объединенных Арабских Эмиратах. АЭС «Барака» (Barakah nuclear power plant) стала первой в арабском мире.

О запуске станции рассказал премьер-министр, вице-президент ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. «Сегодня мы объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого в арабском мире мирного атомного реактора, — написал он в Twitter. — Рабочим удалось загрузить ядерное топливо, провести комплексные испытания и успешно завершить операцию».

По его словам, целью властей ОАЭ является запуск четырех АЭС, которые обеспечат четверть потребностей страны в электроэнергии. «Арабы могут возобновить свою научную карьеру и конкурировать с остальными великими народами», — написал он.

Станция расположена на побережье Персидского залива в регионе Аль-Гарбия, в 250 км от Абу-Даби. Она построена по тому же проекту, что и американская АЭС Пало-Верде (штат Аризона) постройки 1976 года.