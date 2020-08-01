Юлия Мендель напечатала статью в американском издании

Юлия Мендель в статье, опубликованной американским изданием National Interest, заявила, что увеличение внешней финансовой поддержки, оказываемой Украине, стало возможным в первую очередь благодаря запуску в стране структурных реформ. Среди приоритетных направлений реформирования пресс-секретарь президента назвала либерализацию банковского сектора, новое законодательство по приватизации и концессии, создание рынка земли и борьбу с коррупцией.

Мендель подчеркнула — международные финансовые институты не оказывают финансовую поддержку странам, у которых непредсказуемая экономика и где нет реального прогресса. Также пресс-секретарь президента заверила, что судебная реформа в Украине будет завершена в течение года.

По ее словам, в период президентства Владимира Зеленского появился весьма внушительный список изменений в лучшую сторону. После смены власти в Украине отменили сотни документов, регулировавших бизнес, дав тем самым больше свободы предпринимателям. Зелнеский ранее обещал, что отменит старые подходы, которые мешают стране расти. На текущий момент основа для этого уже готова, и дальше, образно говоря, будут построены стены и установлена крыша.