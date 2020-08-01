Врач-онколог рассказал всю правду о родинках

В последнее время в интернете появилось много информации об опасности родинок, также подобными заявлениями грешат и некоторые врачи. Подобные статьи пугают людей, которые плохо разбираются в медицине. Об этом рассказал известный онколог Владислав Котлов.

Он настоятельно рекомендовал пользователям прекратить читать материалы о родинках в интернете, поскольку эта информация, в основном, не достоверная. Если у вас очень много родинок, и вы переживаете за свое здоровье, обязательно посетите кабинет специалиста, чтобы он осмотрел вас и дал индивидуальную рекомендацию. Онколог отметил, что родинки удаляются всего за несколько минут, однако на самом деле с ними можно жить очень много лет, и они не будут никак себя проявлять. Врач развенчал мифы о том, что якобы увеличение родинки в размере грозит развитием меланомы. Это совершенно не так, поскольку родинки могут расти в период гормональных сбоев или при беременности.

Впрочем, он не исключает, что любое новообразование может перерасти в злокачественную опухоль, и это часто происходит после травмирования родинки. «Лазерное удаление — это щадящая процедура. Но в массе своей обработке подвергается толща среднего слоя кожи, потому что у любого образования есть некоторая глубина. И после удаления остается ямочка», — объяснил онколог.