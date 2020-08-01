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Впервые в истории кино фильм будет сниматься в космосе

Киностудия Universal Pictures выделяет 200 миллионов долларов на новый фильм Тома Круза, съемки которого частично пройдут в космосе.

Подобная сумма не является рекордом для современного кино, однако стоит отметить, что бюджет картины может значительно подрасти, ведь у проекта пока еще нет даже сценария.

Вполне возможно, что часть затрат, связанных с технической стороной вопроса, возьмет на себя компания Илона Маска SpaceX. Ранее Маск уже дал положительную оценку замыслу кинематографистов.

Режиссером фильма выступит Даг Лайман, а продюсировать ленту будет Кристофер МакКуорри. Название картины и даты производства и премьеры пока не назывались. Отмечается, что Том Круз сможет приступить к съемкам не раньше 2022 года, когда завершит работу над седьмым и восьмым экшном про Итана Ханта.

1 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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